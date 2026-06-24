Россиян на Бали призвали не употреблять алкоголь в сомнительных заведениях

«Российским туристам на Бали есть стандартный совет. Это мы всегда советуем: соблюдать местные правила и обычаи, а также стараться все-таки не употреблять алкогольные напитки в сомнительных местах. Мы понимаем, что Бали отличается от всей остальной Индонезии. Это один из немногих регионов, где алкогольную продукцию официально разрешено употреблять и производить. Но, тем не менее, никто не отменял того, что это просто может быть подделка — “напороться” там достаточно легко», — рассказал дипломат.