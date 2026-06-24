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В красноярском порту нашли заражённые овощи и фрукты из Китая

Владельцу груза выдали предписание принять меры.

С 1 по 21 июня специалисты Россельхознадзора досмотрели на складе временного хранения более 5,2 тысячи тонн свежей плодоовощной продукции, поступившей из Китая. В ходе проверки образцы направили в лабораторию Красноярского филиала ФГБУ «ЦОК АПК».

Исследования показали, что часть товара заражена опасными карантинными вредителями. В пекинской и брокколи обнаружен западный цветочный трипс (два случая), а в ананасах и манго — червец Комстока (четыре случая).

Владельцу груза выдали предписание принять меры. В итоге 10,1 тонны заражённой продукции были обработаны специальными препаратами, разрешёнными для использования и безопасными для человека.

Ранее мы сообщали, что в Красноярске пресекли ввоз 18 тонн заражённых фруктов из Узбекистана.