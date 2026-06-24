В Челябинской области впервые прошел фестиваль «Акватлон.74»

На суше и в воде атлеты проверяли свою выносливость сразу в двух дисциплинах — плавании и беге. После старта с берега Шершневского водохранилища им предстояло преодолеть водный маршрут, а затем сразу же переключиться на бег и финишировать на суше. Программа соревнований включала несколько форматов: 0,5 км плавания + 2,5 км бега и 1 км плавания + 5 км бега.