В Челябинской области впервые прошел фестиваль «Акватлон.74»

Фестиваль «Акватлон.74» состоялся 21 июня на Шершневском водохранилище в Челябинской области в соответствии с целями национального проекта «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в министерстве экологии региона.
На суше и в воде атлеты проверяли свою выносливость сразу в двух дисциплинах — плавании и беге. После старта с берега Шершневского водохранилища им предстояло преодолеть водный маршрут, а затем сразу же переключиться на бег и финишировать на суше. Программа соревнований включала несколько форматов: 0,5 км плавания + 2,5 км бега и 1 км плавания + 5 км бега.
На площадке мероприятия у любителей активного отдыха также была возможность узнать о Всероссийской акции «Выбираю чистый воздух». Представители министерства экологии региона рассказали, как можно к ней присоединиться и внести свой вклад в общее дело заботы о природе. Участие в массовых спортивных событиях на свежем воздухе в своем городе добавит «чистые» километры в общекомандный городской зачет.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.