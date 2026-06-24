Городская Дума присвоила почётные звания 45 нижегородцам — полный список

Решение принято в соответствии с муниципальным положением «Об учреждении почётных званий муниципального образования городской округ город Нижний Новгород» (от 17.12.2025 № 115). Одним из ключевых критериев для присвоения звания является трудовой стаж в соответствующей организации не менее 10 лет; также учитываются профессиональные заслуги, достижения и, при необходимости, проявленное мужество при совершении подвига на территории муниципалитета. По правилам, ежегодно в каждой категории награждают не более пяти человек.