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Городская Дума присвоила почётные звания 45 нижегородцам — полный список

Награды вручены за многолетний добросовестный труд, достижение высоких профессиональных результатов и вклад в обеспечение благополучия города.

Источник: Время

24 июня 2026 года на очередном заседании городской Думы Нижнего Новгорода под председательством Евгения Чинцова депутаты единогласно согласовали присвоение почётного звания «Заслуженный работник» 45 представителям девяти социально значимых профессий, сообщили в пресс-службе Гордумы. Награды вручены за многолетний добросовестный труд, достижение высоких профессиональных результатов и вклад в обеспечение благополучия города.

Решение принято в соответствии с муниципальным положением «Об учреждении почётных званий муниципального образования городской округ город Нижний Новгород» (от 17.12.2025 № 115). Одним из ключевых критериев для присвоения звания является трудовой стаж в соответствующей организации не менее 10 лет; также учитываются профессиональные заслуги, достижения и, при необходимости, проявленное мужество при совершении подвига на территории муниципалитета. По правилам, ежегодно в каждой категории награждают не более пяти человек.

В этом году почётные звания присвоены в следующих категориях.

«Заслуженный пожарный города Нижнего Новгорода»: Гвоздков Михаил Александрович, Локтев Михаил Павлович, Мирашевский Александр Александрович, Панфилов Дмитрий Николаевич, Погодин Евгений Иванович. «Заслуженный медицинский работник города Нижнего Новгорода»: Асташина Надежда Геннадьевна, Земляникин Виктор Васильевич, Макаров Евгений Леонтьевич, Муравьева Людмила Петровна, Разумовский Николай Константинович. «Заслуженный работник образования города Нижнего Новгорода»: Алёшина Галина Николаевна, Дубик Елена Андреевна, Кожина Ирина Александровна, Кормщикова Ирина Александровна, Маркина Наталья Васильевна. «Заслуженный сотрудник полиции города Нижнего Новгорода»: Захватов Илья Николаевич, Зеленов Александр Юрьевич, Коротаев Вадим Александрович, Малыгин Андрей Юрьевич, Михайлов Дмитрий Александрович. «Заслуженный социальный работник города Нижнего Новгорода»: Баканова Наталья Владимировна, Егорова Ирина Львовна, Жигалова Нина Германовна, Мошенцева Людмила Николаевна, Соловьёва Светлана Константиновна. «Заслуженный деятель культуры и искусства города Нижнего Новгорода»: Комаров Александр Викторович, Лоос Ирина Николаевна, Лосева Марина Евгеньевна, Лушина Надежда Александровна, Червяков Владимир Александрович. «Заслуженный работник дорожного хозяйства города Нижнего Новгорода»: Герасименко Александр Петрович, Кузнецов Александр Николаевич, Нанаев Вадим Евгеньевич, Хазов Виктор Иванович, Шешменев Василий Вячеславович. «Заслуженный работник жилищно‑коммунального хозяйства города Нижнего Новгорода»: Денисов Олег Вадимович, Ключева Ирина Михайловна, Крюков Алексей Андреевич, Обухова Ирина Викторовна, Сивохин Дмитрий Геннадьевич. «Заслуженный работник физической культуры и спорта города Нижнего Новгорода»: Авдалян Светлана Мушеговна, Васильков Александр Анатольевич, Кукушкина Валентина Николаевна, Садов Михаил Владимирович, Стрижак Дмитрий Владимирович.

Положение предусматривает также возможность присвоения звания за проявленное мужество и отвагу при совершении подвига на территории муниципалитета. Победители отбора ежегодно получают награды не более чем по пять человек в каждой категории, что позволяет поддерживать высокий стандарт присуждения почётных званий.

Ранее сообщалось, что заседание Гордумы Нижнего Новгорода пройдёт 24 июня.