В центре Красноярска пройдут традиционные Дни пиона

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В сквере имени А. С. Пушкина вновь состоятся традиционные Дни пиона.
Цветочный праздник пройдет 26 июня и 3 июля с 8:00 до 14:00 в сквере на пересечении проспекта Мира и улицы Кирова. Мероприятие станет частью выставки-продажи «Цветочная симфония». Более 20 садоводов-любителей представят коллекционные сорта пионов самых разных оттенков, включая редкие красные и желтые разновидности.
Посетители смогут не только приобрести понравившиеся растения, но и получить советы по выращиванию цветов. Опытные цветоводы расскажут об особенностях ухода за пионами в саду и на городских участках, собщает мэрия.
В администрации Центрального района отмечают, что выставка ежегодно собирает сотни жителей и гостей города. Многие приходят сюда не только за покупками, но и чтобы полюбоваться цветами и провести время в летней атмосфере.