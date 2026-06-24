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Тагилстроевский район Нижнего Тагила на три дня останется без холодной воды

В Тагилстроевском районе на три дня отключат холодную воду.

Источник: Комсомольская правда

В Нижнем Тагиле ООО «Водоканал-НТ» сообщило об отключениях холодной воды в Тагилстроевском районе. Дело в том, что на участке с 26 по 28 июня специалисты будут подключать новый водовод к действующей схеме.

— 26 июня специалисты отключат и опорожнят водопровод, проведут переврезку в двух камерах. 27 июня будет произведено переключение абонентов на вновь построенный водопровод. 28 июня специалисты планово переведут абонентов на новый водопровод, — пояснили в компании.

О том, какие именно объекты на три дня останутся без холодной воды, можно посмотреть на изображении ниже.

Отмечается, что на время работ «Водоканал-НТ» обеспечит подвоз воды к жилым домам и социальным объектам. Доставлять ее будут по запросам управляющих компаний.