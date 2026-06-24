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В ГД предложили платить резервистам за сбитые БПЛА в регионах

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник предложил распространить на другие регионы, включая Москву и Подмосковье, практику Ленинградской области по набору резервистов для охраны инфраструктуры. Об этом он рассказал в беседе с RTVI.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

«Что касается распространения практики поощрения на другие регионы, неплохо бы перенести на Москву и Московскую область. Я считаю, что тем регионам, которые не могут изыскать средства, надо центру помочь финансово в этих вопросах — тем регионам, которые подвергаются наибольшему риску», — заявил собеседник RTVI.

Парламентарий назвал «совершенно нормальной практикой» материальное вознаграждение резервистов за уничтожение дронов. По его мнению, патриотизм существует, но людей нужно стимулировать не только словами — это общепринятая мировая практика. Колесник напомнил, что похожие механизмы действовали в годы Великой Отечественной войны, особенно среди летчиков: за поражение противника полагались премии.

Ранее в Ленинградской области стартовал набор резервистов для защиты предприятий и критически важных объектов от атак беспилотников. Губернатор Александр Дрозденко сообщил по итогам заседания оперштаба, что местным жителям — участникам СВО, отставным военным и прошедшим срочную службу — через военкомат предложат трехлетний контракт для работы в мобильных огневых группах.

При подписании такого контракта предусмотрена единовременная выплата в 250 тыс. рублей. За каждый сбитый беспилотник военнослужащие будут получать дополнительно по 100 тыс. рублей.

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