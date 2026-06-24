В ГД предложили платить резервистам за сбитые БПЛА в регионах

«Что касается распространения практики поощрения на другие регионы, неплохо бы перенести на Москву и Московскую область. Я считаю, что тем регионам, которые не могут изыскать средства, надо центру помочь финансово в этих вопросах — тем регионам, которые подвергаются наибольшему риску», — заявил собеседник RTVI.
Парламентарий назвал «совершенно нормальной практикой» материальное вознаграждение резервистов за уничтожение дронов. По его мнению, патриотизм существует, но людей нужно стимулировать не только словами — это общепринятая мировая практика. Колесник напомнил, что похожие механизмы действовали в годы Великой Отечественной войны, особенно среди летчиков: за поражение противника полагались премии.
Ранее в Ленинградской области стартовал набор резервистов для защиты предприятий и критически важных объектов от атак беспилотников. Губернатор Александр Дрозденко сообщил по итогам заседания оперштаба, что местным жителям — участникам СВО, отставным военным и прошедшим срочную службу — через военкомат предложат трехлетний контракт для работы в мобильных огневых группах.
При подписании такого контракта предусмотрена единовременная выплата в 250 тыс. рублей. За каждый сбитый беспилотник военнослужащие будут получать дополнительно по 100 тыс. рублей.