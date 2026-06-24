Ростовская авиакомпания «Азимут» заявила о критической ситуации с авиатопливом

Параллельно с проблемой доступности топлива «Азимут» фиксирует стремительный рост закупочных цен. В среднем по российским аэропортам авиакеросин с начала июня подорожал более чем на 17%, однако в ряде регионов динамика оказалась значительно острее. Наиболее показательный пример — Махачкала, где стоимость топлива взлетела сразу на 64%, достигнув отметки 157 тыс. руб. за тонну без учета НДС. Примечательно, что мировые котировки на авиационное топливо снижаются уже третий месяц подряд.