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Мэрия: частники должны каждый год обновлять подвижной состав на 10%

Администрация напомнила об остром дефиците водителей во вторую смену и вечернее время.

В контракте у частных перевозчиков Калининграда есть пункт о ежегодном обновлении подвижного состава на 10%. Об этом сообщили представители администрации города в комментариях на странице Алексея Беспрозванных «ВКонтакте».

«При выявлении неудовлетворительного состояния салона или сидений специалисты Центра организации движения и пассажирских перевозок требуют устранить нарушения, а в необходимых случаях автобус снимают с маршрута до приведения его в надлежащее состояние», — добавили в мэрии.

Администрация напомнила об остром дефиците водителей во вторую смену и вечернее время, который также затронул частников. Несмотря на это, перевозчиков регулярно штрафуют за недовыпуск транспорта, нарушение графиков и ранний сход автобусов с линии. Однако заменить их пока некем, поскольку кадровый дефицит испытывают практически все пассажирские предприятия региона, подчеркнули горвласти.

Так, на маршруте № 82 «ул. Сусанина — мкр. Совхозный» сохраняется значительный недовыпуск автобусов — иногда до 50% от предусмотренного контрактом количества. Например, 22 июня на линии работали 4 автобуса из 8, аналогичная ситуация наблюдалась и утром 23 июня. На маршруте № 48 «ДС “Янтарный” — мкр. Совхозный» ситуация обстоит лучше — на линию выходят 6−7 автобусов из 8.

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