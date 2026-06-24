Мэрия: частники должны каждый год обновлять подвижной состав на 10%

Администрация напомнила об остром дефиците водителей во вторую смену и вечернее время, который также затронул частников. Несмотря на это, перевозчиков регулярно штрафуют за недовыпуск транспорта, нарушение графиков и ранний сход автобусов с линии. Однако заменить их пока некем, поскольку кадровый дефицит испытывают практически все пассажирские предприятия региона, подчеркнули горвласти.