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Рай для любителей искупаться: погода на калининградском побережье 24 июня

Информацию «Клопс» передали спасатели.

В среду, 24 июня, зайти в воду получится везде, но в некоторых местах об осторожности забывать не стоит. Об обстановке на пляжах «Клопс» доложили спасатели.

Балтийск: жёлтый флаг, купаться можно, температура воды +18 °C. Небольшое волнение. Зеленоградск: флаг жёлтый, в воду заходить с осторожностью. Температура воды +17 °C. Пионерский: флаг зелёный, купаться можно. Температура воды +18 °C, воздуха — +22 °C. Светлогорск: жёлтый флаг, купание разрешено с осторожностью. На море небольшое волнение. Температура воды +18 °C. Янтарный: флаг жёлтый, купаться можно. Температура воды +19 °C.

Информация актуальна на момент публикации.