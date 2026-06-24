В Красноярске врачи благодаря уникальной технологии переливания крови помогли ребенку с тяжелой онкологией

Девочка поступила в профильное отделение с подозрением на онкологическое заболевание. После обследования диагноз подтвердился. В первые недели лечения у пациентки развилось тяжелое поражение желудочно-кишечного тракта, затем сепсис. К лечению подключили специалистов разных профилей центра и коллег из федерального исследовательского центра. Для пациентки разработали многоэтапный план интенсивной терапии.