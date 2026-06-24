В Красноярске врачи благодаря уникальной технологии переливания крови помогли ребенку с тяжелой онкологией

В Красноярске врачи краевого центра охраны материнства и детства впервые применили переливание донорских гранулоцитов при лечении 12-летней пациентки с тяжелой инфекцией. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Красноярского края.
Девочка поступила в профильное отделение с подозрением на онкологическое заболевание. После обследования диагноз подтвердился. В первые недели лечения у пациентки развилось тяжелое поражение желудочно-кишечного тракта, затем сепсис. К лечению подключили специалистов разных профилей центра и коллег из федерального исследовательского центра. Для пациентки разработали многоэтапный план интенсивной терапии.
В реанимации девочка провела 24 дня. За это время врачи применили комбинированную антимикробную терапию, процедуры детоксикации и переливание донорских гранулоцитов. Это особый вид клеток крови, такую процедуру в практике центра провели впервые.
«Сдача гранулоцитов безопасная процедура, похожая на обычную сдачу крови, но требующая специальной подготовки донора. Благодаря быстрому отклику коллег нам удалось справиться с инфекцией и выиграть время для основного лечения», — подчеркнула врач-гематолог Екатерина Сафонова.
В минздраве отметили, что важную роль сыграла готовность сотрудников центра стать донорами крови. Состояние пациентки удалось стабилизировать. После этого ее перевели в отделение для продолжения лечения. Сейчас девочка проходит очередной этап терапии в федеральном центре.
В крае высокотехнологичную медицинскую помощь развивают в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».