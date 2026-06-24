Братья Кристовские рассказали, на что их вдохновляет родной Нижний Новгород

Сергей и Владимир Кристовские — одни из самых любимых исполнителей у нижегородцев. Зрители с восторгом встречают земляков — на концертах группы Uma2rman всегда аншлаг, и при каждом удобном случае поклонники приглашают музыкантов вновь выступить в родном городе. Совсем скоро их мечта исполнится — в июле братья Кристовские примут участие сразу в двух музыкальных фестивалях — выступят на фестивалях VK fest и SummerSound x билайн. В интервью редакции сайта pravda-nn.ru музыканты рассказали, в чём секрет популярности их музыки, с кем им интересно выходить на одну сцену и на что их вдохновляет Нижний Новгород. — Двадцать два — важный возраст для человека, и, наверное, ещё более важный для творческого коллектива. Что дал вам юбилей группы и те две двоечки, что обыгрываете на афишах сегодня?
В. К.: Мы сейчас в своей лучшей форме. У нас потрясающая команда, отличные музыканты и одновременно это люди, которые действительно рады друг друга видеть каждый день. Мы звучим так, как хотим, и играем музыку, которая нравится нам и нашим зрителям.
Поймать волну, когда ты получаешь удовольствие от дела, которым занимаешься — это и есть счастье.
С. К.: Я счастливый человек. У меня прекрасные дети, любимая семья и работа, от которой я получаю невероятную радость. Пожалуй, мои мечты сбылись и мы все вместе идем дальше. — Юбилей воплотил вашу мечту — сыграть с большим филармоническим оркестром, каково это — соединить классику и новое звучание? Вы рассказывали, что вместе с оркестром «Русская филармония» два года назад вы впервые исполнили «Проститься» вместе с итальянской певицей Wiwo, и она сделала художественный перевод куплета и припева на итальянский. Услышать свою песню на другом языке — какие это эмоции? И на какие ещё языки сегодня переведены ваши песни.
В. К.: Когда Wiwo впервые спела «Проститься» на итальянском, я заслушался! Так красиво звучит. И мы решили сделать дуэт. А скоро, может, и полностью на итальянском сделаем.
Сделать программу с симфоническим оркестром было моей мечтой. Поэтому к концерту в честь 20-летия группы в Кремле мы решили подойти масштабно: переработали аранжировки, усилили струнные, духовые. Получилось интересно!
С. К.: Вова несколько раз экспериментировал с иностранными языками в текстах песен. Например, в песне и клипе «Париж», где снимался Пьер Ришар, он поет на французском. Но итальянский, конечно, фонетически звучит очень красиво! И «Проститься» заиграла по-новому в версии с Wiwo.- Поклонники в восторге от трибьют-альбома «Звёзды считают нас», вышедшего в прошлом году, и его апрельским продолжением, чем он стал для вас?
В. К.: Трибьют-альбом стал масштабным продолжением нашего 20-летия. Мы предложили коллегам и друзьям-артистам сделать каверы на наши песни, а желающих собралось столько, что альбом вышел в двух частях! 19 треков в первой и 15 — во второй.
Мы и сами не ожидали, что получится такая большая работа. И все треки получились очень интересными. Я благодарен всем невероятным артистам, которые приняли участие в нашем творческом спецпроекте.
Слушал версии Лени Агутина, Басты, Ленинграда, Zivert, Антохи МС, Zoloto, Комнаты культуры и каждый раз удивлялся: как здорово звучит!
С. К.: Когда я впервые услышал некоторые каверы, даже не узнал наши песни. Так по-своему их артисты переделали. Альбом доступен на всех площадках, послушайте, там очень интересные работы. — Многие певцы сердятся, когда их просят спеть то, с чего начиналась их карьера, вы же, напротив, никогда не отказываете слушателям в «Прасковье», «Проститься», «Дозоре», «Папиных дочках» и других песнях, проверенных временем. Что позволяет вам не забывать о том, с чего все начиналось?
В. К.: Для музыканта это большая радость — написать песни, которые зрители полюбят и будут слушать, еще и подпевать. Рассердиться тут невозможно. Наоборот, хочется сказать спасибо публике, что знают и поют наши песни.
С. К.: Каждый раз ты заново проживаешь песню, поэтому она вроде бы и та же, и новая. Поэтому поем мы всегда с удовольствием. — Почему одни песни живут годами, а другие исчезают? И можно ли просчитать успех?
В. К.: Предсказать, какой трек понравится зрителям, невозможно. Когда мы уезжали в Москву, думали, что из всех песен на первом альбоме точно выстрелит «Ты ушла», его очень любили зрители в Нижнем Новгороде. А первым синглом и хитом стала «Прасковья». Почему именно она — я до сих пор не знаю точный ответ. Главное, что песня понравилась людям.
С. К.: Хитом станет то, что понравится зрителям. От чего это зависит и как предсказать популярность песни, это самая большая загадка. — Для нижегородцев всегда радость, когда вы обращаетесь к истории родного города песня и клип «Коромыслова башня» стали для нас любимыми. Какие еще исторические события могут стать песнями?
В. К.: «Коромыслову башню» я написал, вдохновившись рассказом экскурсовода по Нижегородскому кремлю. Так меня поразила легенда о храброй девушке, отразившей спадение целого отряда вражеского войска, что эта история стала песней. Какое еще историческое событие может превратиться в песню, я и сам не знаю. Возможно, нужно снова пойти на экскурсию? (Улыбается) — Как изменились ваши поклонники за годы существования группы, и есть ли те, кто следуют за вами по стране с концерта на концерт?
В. К.: Удивительно, но среди наших зрителей стало больше молодежи, и это очень радует. Когда видишь на концертах и взрослых, и детей, и семьи, понимаешь, что вот она, твоя мечта сбылась. Наши песни слушают и поют столько людей. Это большое счастье!
С. К.: Друзья, которые приходят на наши концерты, говорят, что у нас очень классная публика. Спасибо всем нашим зрителям, что все эти 22 года, что мы играем, приходят на концерты и поют вместе с нами! — Как родилась идея проекта «Метро Горьковская»?
В. К.: Мы познакомились с ребятами на мероприятии у друзей, и они пригласили нас сыграть на рассвете, в 4 утра на своем рейве. Получилось очень атмосферно!
Следующая встреча случилась на новогодней вечеринке, где мы вместе сыграли ремикс на «Ночной дозор». Видео выложили в сеть и оно залетело в тренды. Тогда стало ясно: надо выпускать релиз. Получилось отлично!
С. К.: Видео на ремикс мы снимали в настоящем депо метрополитена. Специально для съемок вагон поезда загнали в тоннель, чтобы получилась нужная атмосфера — как в фильме «Ночной дозор». — Недавно в выпуске «Достояние Республики» вы исполнили песню «Ленинграда» «Рыба моей мечты», и зрители, да и сам Сергей Шнуров остались в восторге. Чьи еще песни вы готовы петь?
В. К.: Несколько лет назад я любил играть в прямых эфирах в соцсетях. Мы приезжали на дачу, я брал гитару. Саша Абрамов, наш саксофонист, тоже включался, и мы играли все, что захотим — и свои песни, и те, что я люблю и знаю наизусть: Александра Розенбаума, Олега Митяева. А недавно на нашем концерте в Питере мы с Вовой Zoloto спели вдвоем его трек «Непроизошло». — Совсем скоро — на фестивале VK Fest 11 июля и 29 июля в «Ракушке» вы вновь встретитесь с нижегородскими поклонниками, какие сюрпризы нам ждать и будет ли премьера новой песни?
В. К.: Каждый концерт в родном Нижнем — особенный! Здесь выступать особенно волнительно и приятно. И трек-лист, конечно, будет специальный: все, посвященные любимому городу, с удовольствием споем, знаем, что здесь их очень любят. Хиты — будут все. И новую песню «Не стой, танцуй», она выйдет накануне VK Fest, сыграем!
С. К.: Каждый наш приезд в Нижний — это праздник. И концерт дадим, и с родными увидимся, и энергией любимого города напитаемся. Очень ждём встречи с вами. Приходите все, до встречи!