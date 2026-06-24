Братья Кристовские рассказали, на что их вдохновляет родной Нижний Новгород

Сергей и Владимир Кристовские — одни из самых любимых исполнителей у нижегородцев. Зрители с восторгом встречают земляков — на концертах группы Uma2rman всегда аншлаг, и при каждом удобном случае поклонники приглашают музыкантов вновь выступить в родном городе. Совсем скоро их мечта исполнится — в июле братья Кристовские примут участие сразу в двух музыкальных фестивалях — выступят на фестивалях VK fest и SummerSound x билайн. В интервью редакции сайта pravda-nn.ru музыканты рассказали, в чём секрет популярности их музыки, с кем им интересно выходить на одну сцену и на что их вдохновляет Нижний Новгород. — Двадцать два — важный возраст для человека, и, наверное, ещё более важный для творческого коллектива. Что дал вам юбилей группы и те две двоечки, что обыгрываете на афишах сегодня?