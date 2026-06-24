Имущество ООО «Шахта Ростовская» потеряло в цене на торгах 50 млн рублей

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что в начале декабря 2024 года Арбитражный суд Ростовской области признал ООО «Шахта Ростовская» банкротом и открыл конкурсное производство. Проанализировав финансовое положение компании, суд установил, что она не способна погасить свои долги, а стоимость ее активов не покрывает обязательств перед кредиторами. Процедуру наблюдения ввели в июне 2024 года из-за задолженности в размере 319 миллионов рублей. К тому моменту шахта не функционировала уже около шести месяцев, и большинство сотрудников покинули предприятие.