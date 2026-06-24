Медведев поздравил медиагруппу «Россия сегодня» с 85-летием Совинформбюро

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Зампред Совбеза РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев поздравил коллектив международного информационного агентства «Россия сегодня» с 85-летием, отметив его заслуги в развитии журналистики, информировании миллионов людей о главных новостях страны, твердость убеждений и гражданскую позицию и выразив особую благодарность тем, кто освещает ход специальной военной операции и жизнь новых регионов.
Медиагруппа «Россия сегодня» 24 июня отмечает 85-летие — в этот день в 1941 году было создано Совинформбюро.
«Уважаемые друзья! Примите мои искренние поздравления с 85-летием со дня основания агентства МИА “Россия сегодня”, — говорится в телеграмме Медведева коллективу агентства.
Он напомнил, что знаменитое Совинформбюро было создано 24 июня 1941 года, в первые, самые тяжелые дни войны. Работая в непрерывном режиме, оно сообщало последние новости с фронта и стало важнейшим источником информации о героической борьбе нашего народа против фашистских захватчиков. Фронтовые сводки тех лет — живые свидетельства стойкости и мужества наших бойцов и тружеников тыла, их беззаветной преданности Отечеству, подчеркнул Медведев.
«В масштабной и многогранной деятельности преемников “Совинформбюро” — Агентства печати “Новости”, РИА “Новости” и МИА “Россия сегодня” — нашли отражение все значимые этапы современной истории. Сегодня медиахолдинг вносит серьезный вклад в развитие журналистики, позволяет миллионам людей быть в курсе главных новостей в нашей стране и за рубежом, составить для себя полное и достоверное представление о происходящих событиях», — указал он.
Медведев назвал большой и сплоченный коллектив «Россия сегодня» специалистами самого высокого уровня, всецело преданными своему делу.
«Вас отличают умение трудиться с полной самоотдачей, твердость убеждений и гражданской позиции. Особая благодарность — сотрудникам агентства, которые освещают ход специальной военной операции и жизнь новых регионов России. Их работа — пример истинного патриотизма и мужества, верности журналистскому долгу, правде и справедливости. Желаю вам крепкого здоровья, реализации намеченных планов и всего самого доброго», — добавил он.
Президент России Владимир Путин в среду поздравил сотрудников и ветеранов международного информационного агентства «Россия сегодня» с его 85-летием, подчеркнув, что нынешний коллектив медиагруппы достойно продолжает традиции предшественников и уверенно сохраняет позиции одного из признанных лидеров рынка.
Совинформбюро было создано 24 июня 1941 года для оперативного освещения положения дел на фронтах. От Советского информбюро ведут свою историю Агентство печати «Новости», РИА Новости и медиагруппа «Россия сегодня». В годы войны в Совинформбюро работало около 80 писателей, журналистов, общественных авторов и собственных корреспондентов. Сводки «От Советского информбюро», звучавшие из всех радиоприемников страны, в самые тяжелые дни войны объединяли людей, вселяли мужество и вдохновляли на подвиги.