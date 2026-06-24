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Мосгорсуд оставил в силе наказание пенсионерке за попытку поджога военкоматов в Москве

Суд утвердил наказание для пенсионерки, которая бросила бутылку с зажигательной смесью в здание, где располагались два военных комиссариата в Москве. Коптевский районный суд ранее назначил ей два года лишения свободы условно.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Freepik

Московский городской суд признал законным приговор пенсионерке Наталье Ивановой, осужденной по делу о попытке поджога здания военных комиссариатов в столице. Апелляционная жалоба защиты была отклонена, решение вступило в законную силу. Об сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Ранее Коптевский районный суд признал женщину виновной в хулиганстве и назначил ей наказание в виде двух лет лишения свободы условно.

Согласно материалам дела, Иванова бросила бутылку с зажигательной смесью в здание, в котором располагались сразу два военных комиссариата. Сама осужденная в ходе процесса утверждала, что не имела злого умысла. По ее словам, она находилась под жестким психологическим давлением телефонных мошенников и была абсолютно уверена, что действует «исключительно в интересах и в защиту государства».