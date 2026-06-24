Мосгорсуд оставил в силе наказание пенсионерке за попытку поджога военкоматов в Москве

Московский городской суд признал законным приговор пенсионерке Наталье Ивановой, осужденной по делу о попытке поджога здания военных комиссариатов в столице. Апелляционная жалоба защиты была отклонена, решение вступило в законную силу. Об сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.
Ранее Коптевский районный суд признал женщину виновной в хулиганстве и назначил ей наказание в виде двух лет лишения свободы условно.
Согласно материалам дела, Иванова бросила бутылку с зажигательной смесью в здание, в котором располагались сразу два военных комиссариата. Сама осужденная в ходе процесса утверждала, что не имела злого умысла. По ее словам, она находилась под жестким психологическим давлением телефонных мошенников и была абсолютно уверена, что действует «исключительно в интересах и в защиту государства».