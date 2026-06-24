Мишустин поздравил медиагруппу «Россия сегодня» с 85-летием Совинформбюро

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил коллектив «России сегодня» с 85-летием, подчеркнув, что медиагруппа занимает лидирующие позиции в информационном пространстве страны и за ее пределами, оперативно и разносторонне освещая происходящие в мире события и повышая авторитет России на международной арене.
Медиагруппа «Россия сегодня» 24 июня отмечает 85-летие — в этот день в 1941 году было создано Совинформбюро.
«Дорогие друзья! От всей души поздравляю вас с 85-летием со дня основания легендарного агентства», — отметил Мишустин в своей телеграмме.
Он напомнил, что история агентства началась в первые дни Великой Отечественной войны, когда было создано Совинформбюро. Тогда круглосуточное информирование миллионов граждан о ходе боевых действий и об обстановке в стране обеспечивалось в сложнейших условиях, а фронтовые сводки, озвученные Юрием Левитаном, ставшим голосом целой эпохи, объединяли советский народ и вселяли уверенность в то, что враг будет повержен, отметил премьер-министр.
«В летопись военных лет навсегда вписаны имена выдающихся писателей, публицистов и корреспондентов Совинформбюро. И сегодня журналисты МИА “Россия сегодня” работают в зоне специальной военной операции, рассказывая людям правду», — указал Мишустин.
Глава правительства отметил, что на всех этапах развития сотрудники агентства продолжают традиции предшественников, сохраняя приверженность принципам достоверности и объективности.
«И все эти годы медиахолдинг занимает лидирующие позиции в информационном пространстве нашей страны и за ее пределами. Каждый день высокопрофессиональная команда выпускает новости и эксклюзивные материалы на различных языках, использует современные форматы подачи, постоянно расширяя географию присутствия», — сказал Мишустин.
Он отметил, что коллектив медиагруппы производит качественный и востребованный контент, оперативно и разносторонне освещает происходящие в мире события, формирует объективную точку зрения у зарубежной аудитории, повышает авторитет России на международной арене.
Премьер поблагодарил коллектив медиагруппы за труд, преданность профессии и весомый вклад в развитие отечественных СМИ, пожелав дальнейших успехов и всего наилучшего.
Советское информбюро было создано на третий день Великой Отечественной войны. На протяжении 85 лет агентство, позже преобразованное в Агентство печати «Новости» (АПН), а затем в РИА Новости, оставалось главным голосом страны, фиксируя ключевые события отечественной и мировой истории. Сегодня его традиции продолжает медиагруппа «Россия сегодня», объединяющая РИА Новости и Sputnik.
Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов международного информационного агентства «Россия сегодня» с его 85-летием, подчеркнув, что нынешний коллектив медиагруппы достойно продолжает традиции предшественников и уверенно сохраняет позиции одного из признанных лидеров рынка.