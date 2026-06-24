Мишустин поздравил медиагруппу «Россия сегодня» с 85-летием Совинформбюро

Он напомнил, что история агентства началась в первые дни Великой Отечественной войны, когда было создано Совинформбюро. Тогда круглосуточное информирование миллионов граждан о ходе боевых действий и об обстановке в стране обеспечивалось в сложнейших условиях, а фронтовые сводки, озвученные Юрием Левитаном, ставшим голосом целой эпохи, объединяли советский народ и вселяли уверенность в то, что враг будет повержен, отметил премьер-министр.