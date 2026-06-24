В Приморье прошел юбилейный турнир по ушу «Уссурийский тигр»

Юбилейный турнир по ушу «Уссурисйский тигр» состоялся 30 мая в городе Уссурийске Приморского края в соответствии с целями национального проекта «Молодёжь и дети». Об этом сообщили в региональном агентстве проектного управления.
Церемония открытия сопровождалась зрелищной показательной программой: участники представили мастерство владения различными видами традиционного оружия, продемонстрировав точную технику. Соревнования объединили около 200 спортсменов, показавших высокий уровень мастерства в трех дисциплинах: таолу, тайцзицюань и саньда.
Одновременно с юными атлетами на ковре выступали и спортсмены старшей возрастной категории. Они продемонстрировали комплексы в стиле тайцзицюань в рамках турнира «Приморские звезды». Кроме того, состоялось выступление приглашенных гостей из Китайской Народной Республики.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.