Рекорд к юбилею! Забег «На одном дыхании» собрал тысячу человек и 1,3 млн

В Перми в десятый раз прошёл благотворительный забег «На одном дыхании». Набережная Камы вновь стала местом силы для сотен неравнодушных людей. На старт вышли более 1000 участников, готовых помогать детям. Самую мощную поддержку событию оказали дружные команды Пермской Краевой Детской Клинической больницы и налоговых органов региона.
В этом году побит рекорд по сумме сборов: по предварительным подсчётам, собрано 1,3 млн рублей. Все собранные деньги направят на поддержку детей-подопечных фондов «Берегиня» и «Солнечный круг».
«За эти годы мы пережили многое: изоляцию во время ковида, запуск онлайн-формата, но каждый раз партнёры поддерживали нас. Всё что в этом году происходило на площадке: интерактивные зоны, сцена, творческие детские номера, концерт, подарки для победителей, торжественный торт — это помощь наших отзывчивых партнеров. Это сотрудничество строится на желании помогать детям, это полностью отражает идею забега», — отмечает директор благотворительного фонда «Берегиня» Татьяна Голубаева.
В день стартов на набережной Камы было особенное настроение: счастливые улыбки, смех, спортивный драйв на финише. В городке работали несколько интерактивных семейных зон: химические опыты, которые подготовила Камская Химическая компания, тир с воздушными шариками от Группы Лента, развлечения для детей от команды Happy Max, гигантская раскраска и артисты, которые поддерживали весёлое настроение.
«В этом году мы побили рекорд по сборам. Это в очередной раз доказывает, что помогать легко, а забег становится ключевым событием, которое объединяет тех, кто хочет помочь с теми, кому нужна помощь», — делится впечатлениями председатель благотворительной организации «Солнечный круг» Анна Милованова.
Забег в смешных костюмах.
По традиции первыми стартовали участники самой яркой дистанции «Забег в смешных костюмах». На дистанции собрались разные персонажи: Машенька и медведи, единороги и фламинго, и даже Дед Мороз со Снегурочкой, которые особенно эффектно смотрелись в летнюю жару. Кстати, новогодними героями оказались представители налоговых органов Пермского края, которые угощали участников конфетами и получили особенно сильную поддержку на забеге от меленьких гостей.
«Уже второй год мы собираем команду, и все благодаря спортивному духу, сплочённости коллектива. Мы разделяем ценности забега и считаем благотворительность корпоративным образом жизни», — делится сотрудница налоговых органов Пермского края Наталья Зверева.
Одной из самых больших корпоративных команд стала команда Пермской Краевой Детской Клинической больницы. 74 медика в импровизированных врачебных костюмах приняли участие в разных дистанциях, однако, главным командным выходом стал костюмированный старт.
А давайте…
«Три года назад я присоединился к забегу и настолько проникся идеей, что решил привлечь к забегу в поддержку наших детей как можно больше людей. В этом году всё началось с простой фразы: “А давайте”. И мы дали! Сегодня в нашей команде 73 человека», рассказывает заведующий отделением экстренной-консультативной скорой медицинской помощи, врач-реаниматолог-анестезиолог, педиатр Юрий Курносов.
Пермский бизнес ежегодно поддерживает забег. Компании объединяются, чтобы помочь детям, а ещё — посоревноваться друг с другом за самый добрый кубок в корпоративной эстафете. В этом году, уже третий раз подряд, в ней одержала победу команда «Джон Крейн Искра».
«Быть трехкратным чемпионом корпоративной эстафеты — это круто, мы очень довольны! Будем принимать участие и в следующем году, не хочется отдавать награду!» — делится впечатлениями от победы участник команды-победителя Игорь Прокопьев.
Хедлайнером забега «На одном дыхании» стала кавер-группа «Гуарана». Музыканты сыграли любимые произведения и дали вечеру второе дыхание, наполнив площадку энергией и драйвом. В конце вечера всех гостей ждал 30-килограммовый торт с символикой забега и фигурками спортсменов на набережной, который подготовили в Кондитерском доме «СофиАнна».
За 10 лет существования проекта более 8000 участников со всего мира вышли на старт, чтобы их шаги превратились в помощь. За это время была оказана реабилитационная помощь семьям детей, победившим онкологию, и найдены наставники для детей-сирот. Каждый километр, преодолённый участниками, каждый рубль пожертвований — это реальные истории спасения, улыбки детей и надежда для тех, кто в ней особенно нуждается.
Организаторы благодарят всех партнёров, которые помогли сделать юбилейный забег по-настоящему праздничным: Группу «Лента», Пари и Побеждай, Камскую Химическую Компанию, строительную группу «Развитие», теннисный комплекс «Теннис Парк», сеть кафе быстрого питания «Алендвик», ресторан Ali Nino, Очёрский завод напитков, Лемана ПРО, курорт Губаха, эксперта по фитнесу и восстановлению Галину Морозову и и многих других.