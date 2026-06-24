Рекорд к юбилею! Забег «На одном дыхании» собрал тысячу человек и 1,3 млн

За 10 лет существования проекта более 8000 участников со всего мира вышли на старт, чтобы их шаги превратились в помощь. За это время была оказана реабилитационная помощь семьям детей, победившим онкологию, и найдены наставники для детей-сирот. Каждый километр, преодолённый участниками, каждый рубль пожертвований — это реальные истории спасения, улыбки детей и надежда для тех, кто в ней особенно нуждается.