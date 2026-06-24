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Десяти нижегородцам присвоено звание «Почётный ветеран города Нижнего Новгорода»

Утверждение состоялось на заседании Гордумы 24 июня.

24 июня 2026 года на заседании городской Думы под председательством Евгения Чинцова депутаты утвердили присвоение звания «Почётный ветеран города Нижнего Новгорода» десяти жителям города. Решение принято в знак признания личных заслуг, долгой и плодотворной трудовой деятельности, вклада в развитие Нижнего Новгорода и активного участия в ветеранском движении после выхода на пенсию. Об этом сообщает пресс-служба Гордумы.

В числе представленных кандидатур — председатели и заместители председателей районных и первичных ветеранских организаций, ветераны боевых действий, сотрудники Вооружённых сил и МЧС, ликвидаторы последствий ЧАЭС и землетрясения в Армении, а также житель блокадного Ленинграда. Большинство награждённых имеют статус «Ветеран труда», несколько — звание заслуженного ветерана Нижегородской области; стаж их работы превышает 30 лет, а общественной деятельностью они занимаются от 10 до 30 лет.

«Биографии этих людей — живая история нашего города, а их труд — пример для подрастающего поколения», — подчеркнул Евгений Чинцов, комментируя решение Думы.

В этом году звание присвоено Бирюкову Валерию Михайловичу, Большаковой Ларисе Александровне, Бурнину Сергею Петровичу, Карасеву Леониду Федоровичу, Колонской Ирине Константиновне, Колмакову Юрию Леонидовичу, Крыловой Наталье Николаевне, Модину Юрию Вячеславовичу, Поляшовой Елене Михайловне и Рудченко Надежде Александровне.

Ранее сообщалось, что Городская Дума присвоила почётные звания 45 нижегородцам, приводится их полный список.

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