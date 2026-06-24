Десяти нижегородцам присвоено звание «Почётный ветеран города Нижнего Новгорода»

В числе представленных кандидатур — председатели и заместители председателей районных и первичных ветеранских организаций, ветераны боевых действий, сотрудники Вооружённых сил и МЧС, ликвидаторы последствий ЧАЭС и землетрясения в Армении, а также житель блокадного Ленинграда. Большинство награждённых имеют статус «Ветеран труда», несколько — звание заслуженного ветерана Нижегородской области; стаж их работы превышает 30 лет, а общественной деятельностью они занимаются от 10 до 30 лет.