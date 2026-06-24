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Министерство по борьбе с беспилотниками создали в Нижегородской области

В Нижегородской области появилось министерство защиты объектов. Постановление об утверждении Положения о ведомстве опубликовано 23 июня.

В Нижегородской области появилось министерство защиты объектов. Постановление об утверждении Положения о ведомстве опубликовано 23 июня.

Министерство создано с целью организации обеспечения мер по защите важных государственных и специальных объектов, объектов, обеспечивающих функционирование транспорта, жизнедеятельность населения, коммуникацию и связь в условиях проведения СВО.

К задачам новой структуры относятся мероприятия по созданию мобилизационного людского резерва для защиты важных объектов в регионе, в том числе оборудование мест размещения для него, организация работы оперативного штаба, координирующего деятельность по реагированию на угрозы нападения БПЛА, и контроль по оснащению критической инфраструктуры механизмами защиты от средств воздушного нападения, в том числе от беспилотников.

Кроме того, ведомство должно обеспечивать своевременное оповещение дежурных служб об угрозе атаки БПЛА и участвовать в работе по внедрению технологии искусственного интеллекта по направлениям своей деятельности.

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