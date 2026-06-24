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Точка притяжения. Депутаты обсудили обновление жилья и помощь учителям

Обновление и капитальный ремонт жилья, а также расширение помощи молодым педагогам обсудили депутаты во время заседания фракции «Единая Россия» Законодательного собрания Пермского края накануне пленарного заседания регионального парламента.

Обновление и капитальный ремонт жилья, а также расширение помощи молодым педагогам обсудили депутаты во время заседания фракции «Единая Россия» Законодательного собрания Пермского края накануне пленарного заседания регионального парламента.

Тысячи объектов.

Министр ЖКХ и благоустройства Прикамья Наталья Киселёва рассказала депутатам о программе по обновлению общего имущества жилого фонда. Если в 2024 г. региональный Фонд капремонта привел в порядок 465 многоквартирных домов, в 2025 г. — 532 дома, то в планах на 2026 г. — отремонтировать уже больше тысячи объектов.

Программа работает за счёт ежемесячных взносов собственников жилья и региональной субсидии Народной программы партии. Активисты партпроекта «Городская среда» мониторят ход работ. Контролируют и сами собственники жилья. У них появилась возможность поменять сроки проведения капитального ремонта дома на более ранние.

Как отметил заместитель секретаря партии «Единая Россия», первый заместитель председателя ЗС Александр Козюков, если в начале введения программы она вызывала у жителей региона вопросы, то сейчас, видя показатели по завершённым и планируемым ремонтам, можно говорить о том, что программа полностью зарекомендовала себя.

По мнению Козюкова, на положительную динамику повлияли высокий темп работ Министерства ЖКХ и фонда капремонта, их сотрудничество со всеми участниками процесса обновления жилого фонда.

— В принципе любой дом в региональной программе может перейти теперь на более ранние позиции. Уже есть объекты, которые завершены раньше. И сейчас четыре самые крупные территории — Пермь, Березники, Соликамск, Чердынь, те, что мы готовили к юбилейным датам, — стали красивей, веселее. Одни — потому что фасады сделали, другие — потому что получили перспективы. Мы видим, что идём в правильном направлении, — прокомментировал Александр Козюков.

Выплаты молодым педагогам.

Депутаты обсудили также расширение категорий молодых учителей, которые смогут получить поддержку края после завершения учёбы, если устроятся на работу в течение двух лет после получения образования. С инициативой о внесении изменений в региональный закон выступил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Представляя инициативу на утверждение, и.о. министра образования и науки Пермского края Наталья Зверева пояснила, что сейчас молодым педагогам, которые устраиваются на работу в детские сады и школы региона, предоставляется выплата в 100 тыс. руб., но получают её только выпускники очной формы обучения. Глава региона предложил расширить список получателей, включив в него тех, кто учился заочно.

Важность инициативы отметил председатель комитета по социальной политике ЗС Пермского края, депутат фракции «Единая Россия» Сергей Ветошкин.

— Мы внимательно отслеживали ситуацию с кадровым обеспечением в отрасли образования Пермского края. И ряд системных мер мы в своё время приняли. Закон Пермского края, по которому выплачиваем разово сто тысяч рублей тем молодым специалистам, которые отучились и трудоустроились в образовательное учреждение в течение двух лет после окончания, помогает привлекать дополнительные кадры. Мы понимаем, что необходимо и далее привлекать кадры в сельские территории, малые города. Расширяя помощь молодым педагогам, на выходе мы получаем возможность закрыть порядка 1400 вакансий, — прокомментировал депутат.

Члены фракции «Единая Россия» единогласно поддержали инициированное губернатором изменение регионального закона. Приняли его и на пленарном заседании в двух чтениях. Уже с 1 сентября молодые педагоги смогут претендовать на поддерживающую выплату.

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