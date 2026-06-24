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Обеспечить онкобольного лекарствами обязали нижегородский Минздрав

По заключению врачебного консилиума пациенту показана таргетная терапия с применением конкретного препарата.

Суд Нижегородского района вынес решение в пользу жителя региона, поддержав требования прокуратуры: региональное министерство здравоохранения должно предоставить мужчине жизненно необходимый медикамент. Информацию об итогах разбирательства распространила Объединённая пресс‑служба судов общей юрисдикции Нижегородской области.

Заявитель — инвалид I группы, страдающий онкологическим заболеванием. По заключению врачебного консилиума пациенту показана таргетная терапия с применением конкретного препарата, однако до судебного разбирательства обеспечение лекарственным средством так и не было организовано.

По результатам рассмотрения дела суд частично удовлетворил позицию прокурора: ведомству предписано обеспечить гражданина требуемым объёмом лекарства с учётом врачебных рекомендаций. На данный момент судебный акт ещё не приобрёл законную силу.

Ранее у нижегородки изъяли часть участка на берегу после решения суда.