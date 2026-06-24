В Красноярске задержали мужчину, пристававшего на улице к школьнице

«Приметы: крупного телосложения, рост около 180 см. Если вы, ваши близкие или знакомые стали жертвами противоправных действий указанного лица, либо располагаете информацией, имеющей значение для уголовного дела, просим сообщить сведения по телефону: 8 (391) 227−06−45 (телефон оперативного дежурного по главному следственному управлению) или 102», — говорится в сообщении.