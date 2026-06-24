Опубликовали фото поврежденных домов после ракетной атаки по Воронежу

В Воронеже продолжаются обследования пострадавших в ходе ракетного удара домов. Как ранее сообщал сайт VRN.KP.RU, повреждения фасадов и остекления зафиксированы в 10 многоэтажках, а кровли — в шести частных постройках. Мэрия опубликовала фотографии последствий.
Как сообщила городская администрация, специалисты управ и ГорДЕЗа проводят замеры оконных блоков, демонтаж поврежденных конструкций. И проводят закрытие контура в тех жилых помещениях, где пострадало остекление.
Продолжаются работы по оценке ущерба, жители могут позвонить по этим вопросам по телефону дежурного 112 или телефонам районных управ: Ленинский район +7 (919) 180−58−36, Левобережный район +7 (900) 963−72−70, Железнодорожный район +7 (915) 581−32−18, +7 (473) 223−07−35, Центральный район +7 (920) 407−08−05, Советский район +7 (952) 106−86−45 и +7 (473) 263−04−04, Коминтерновский район +7 (992) 057−90−41.
Быть в курсе новостей вы всегда можете в «КП-Воронеж» — теперь мы есть в МАХ: подписывайтесь, чтобы не пропустить важные события региона.