Екатеринбургский «Коляда-Театр» спасли от закрытия

«Иск удовлетворили. Вашакидзе признана учредителем», — приводит ЕАН слова Хрупалова.
Проблемы у «Коляда-Театра» начались после смерти его основателя, известного драматурга Николая Коляды, который при жизни говорил, что все имущество завещает культурной площадке. При этом он был единственным учредителем и директором. Однако суд впоследствии выяснил, что завещание отсутствует.
После смерти драматурга театром фактически стала руководить Эка Вашакидзе, кандидатуру которой поддержал коллектив площадки. Несмотря на это, для полноценной работы учреждения нужно было официально назначить Вашакидзе директором и учредителем. Пост худрука «Коляда-Театра», в свою очередь, занял Олег Ягодин.