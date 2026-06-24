Екатеринбургский «Коляда-Театр» спасли от закрытия

Проблемы у «Коляда-Театра» начались после смерти его основателя, известного драматурга Николая Коляды, который при жизни говорил, что все имущество завещает культурной площадке. При этом он был единственным учредителем и директором. Однако суд впоследствии выяснил, что завещание отсутствует.