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В Нижегородской области за год средний размер автокредита вырос на 21,7%

В мае 2026 года средний размер автокредита составил 1,45 млн руб. По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), это на 21,7% больше по сравнению с показателем за май предыдущего года.

В мае 2026 года средний размер автокредита составил 1,45 млн руб. По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), это на 21,7% больше по сравнению с показателем за май предыдущего года.

В целом по России в мае текущего года средний размер выданных автокредитов составил 1,54 млн. руб. По сравнению с маем годом ранее он вырос на 20,5%. Самый сильный рост произошел в Тульской области (+27,7%), Москве (+24,1%) и Татарстане (+23,1%).

Меньше всего этот показатель за год вырос в Самарской области (+12,5%), Чувашии (+14,5%) и Башкирии (+15,4%).