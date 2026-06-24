У школьницы из Волгоградской области забрали iPhone за помощь мошенникам

В декабре 2025 года школьнице написали в мессенджере и предложили легкий заработок. Нужно было всего лишь дать реквизиты своей банковской карты. Девушка согласилась. На ее счет упали 48 тысяч рублей. Из них она оставила себе 1,4 тысячи в качестве вознаграждения, а остальное перевела незнакомцу.