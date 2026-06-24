Защита в сети. Мошенники вышли на летний сезон охоты

С наступлением летнего сезона киберпреступники и телефонные мошенники традиционно адаптируют свои схемы под актуальные потребности граждан. В зоне особого риска оказываются дачники, туристы, студенты и подростки, ищущие сезонную подработку.
Среди наиболее популярных сценариев — фиктивная аренда дач, продажа несуществующих саженцев и садовой техники, ложные штрафы от имени администраций и СНТ, фальшивые путёвки и предложения лёгкого заработка.
Эмоциональные решения.
Депутат Государственной думы от Пермского края, член комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин отметил, что преступники всегда стремятся использовать ситуации, в которых граждане принимают решения быстро и эмоционально.
«Летом люди активно планируют отпуск, ищут жильё для отдыха, занимаются дачными участками, приобретают товары для сада и огорода. Именно на этом строятся мошеннические схемы. Злоумышленники создают ощущение срочности: “остался последний домик”, “скидка действует только сегодня”, “нужно срочно внести предоплату”. В результате человек теряет бдительность и переводит деньги преступникам», — рассказал депутат.
По словам Антона Немкина, особую опасность представляют схемы, в которых мошенники используют реальные фотографии, поддельные сайты и аккаунты, практически неотличимые от настоящих.
«Сегодня недостаточно просто оценить внешний вид объявления. Необходимо проверять историю продавца, наличие отзывов, реквизиты организации, документы на объект недвижимости или товар. Любые просьбы перевести деньги на карту физического лица без заключения договора должны вызывать серьёзные подозрения», — подчеркнул парламентарий.
«Лёгкий» заработок.
Отдельное внимание депутат обратил на мошеннические предложения сезонной работы для молодёжи.
«Каждое лето злоумышленники активно вербуют подростков и студентов через объявления о лёгком заработке. Под различными предлогами они просят предоставить паспортные данные, реквизиты банковских карт, коды подтверждения или даже оформить банковскую карту для приёма чужих переводов. В последнем случае молодой человек может сам оказаться участником преступной схемы и столкнуться с серьёзными правовыми последствиями», — предупредил Антон Немкин.
По мнению депутата, гражданам следует особенно внимательно относиться к предложениям, связанным с предоплатой, а также проверять любую информацию, поступающую через мессенджеры и чаты.