В Хабаровском крае открыли спортплощадку с интернетом и QR-кодами

В районе имени Лазо Хабаровского края открыли первую «умную» спортивную площадку, — сообщает пресс-служба правительства региона.
Новый объект появился в рабочем посёлке Переяславка благодаря федеральному проекту «Бизнес-спринт» («Я выбираю спорт»), который реализуется по поручению Президента России Владимира Путина.
На площадке оборудовали футбольное поле, зоны для волейбола и баскетбола, установили трибуны для зрителей и тренажёры для подготовки к выполнению нормативов ГТО.
Особенностью комплекса стали QR-коды на тренажёрах. С их помощью пользователи могут посмотреть видео с рекомендациями по выполнению упражнений. На территории также работает интернет.
Как отметила первый заместитель министра спорта Хабаровского края Валентина Мальцева, новый объект станет важным шагом в развитии спортивной инфраструктуры района.
Сегодня в районе имени Лазо физкультурой и спортом регулярно занимаются более 21,4 тысячи человек, что составляет около 63 процентов населения.
По поручению губернатора Хабаровского края Дмитрия Демешина в этом году в муниципалитете установят ещё две площадки ГТО — в школах сёл Могилёвка и Переяславка.
Всего в Год спорта, объявленный в регионе в 2026 году, в Хабаровском крае планируется создать 25 новых уличных спортивных площадок.