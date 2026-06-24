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В Хабаровском крае открыли спортплощадку с интернетом и QR-кодами

Новый спортивный комплекс заработал в посёлке Переяславка района имени Лазо.

В районе имени Лазо Хабаровского края открыли первую «умную» спортивную площадку, — сообщает пресс-служба правительства региона.

Новый объект появился в рабочем посёлке Переяславка благодаря федеральному проекту «Бизнес-спринт» («Я выбираю спорт»), который реализуется по поручению Президента России Владимира Путина.

На площадке оборудовали футбольное поле, зоны для волейбола и баскетбола, установили трибуны для зрителей и тренажёры для подготовки к выполнению нормативов ГТО.

Особенностью комплекса стали QR-коды на тренажёрах. С их помощью пользователи могут посмотреть видео с рекомендациями по выполнению упражнений. На территории также работает интернет.

Как отметила первый заместитель министра спорта Хабаровского края Валентина Мальцева, новый объект станет важным шагом в развитии спортивной инфраструктуры района.

Сегодня в районе имени Лазо физкультурой и спортом регулярно занимаются более 21,4 тысячи человек, что составляет около 63 процентов населения.

По поручению губернатора Хабаровского края Дмитрия Демешина в этом году в муниципалитете установят ещё две площадки ГТО — в школах сёл Могилёвка и Переяславка.

Всего в Год спорта, объявленный в регионе в 2026 году, в Хабаровском крае планируется создать 25 новых уличных спортивных площадок.