Что известно о мужчине, который домогался девочки в Красноярске?

По данным Следственного комитета, инцидент с домогательством произошёл в апреле текущего года. Девочка, чей возраст не раскрывается в интересах следствия, шла по улице, когда прохожий плотного телосложения ростом около 180 см начал проявлять к ней акативный интерес. Несовершеннолетней удалось убежать от навязчивого мужчины. Она рассказала о случившемся родителям, которые незамедлительно обратились в полицию.