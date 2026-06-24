Что известно о мужчине, который домогался девочки в Красноярске?

Подробности рассказали в Следственном комитете.
В СМИ появилась информация о 23-летнем мужчине, который приставал к незнакомой несовершеннолетней девочке. Задержан ли злоумышленник и что стало с ребёнком?
По данным Следственного комитета, инцидент с домогательством произошёл в апреле текущего года. Девочка, чей возраст не раскрывается в интересах следствия, шла по улице, когда прохожий плотного телосложения ростом около 180 см начал проявлять к ней акативный интерес. Несовершеннолетней удалось убежать от навязчивого мужчины. Она рассказала о случившемся родителям, которые незамедлительно обратились в полицию.
Подозреваемого задержали в том же месяце. Как выяснилось, ранее он не был судим. В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по факту совершения иных действий сексуального характера (ст. 132 УК РФ). Известно, что мужчина прошёл психолого-психиатрическую экспертизу, результаты которой ещё не готовы.
В Следственном комитете просят всех, кто пострадал от противоправных действий гражданина, фото которого размещено выше, или располагает информацией, имеющей значение для уголовного дела, сообщить сведения по телефону оперативного дежурного по Главному следственному управлению 8 (391) 227−06−45 или по номеру 102.
Напомним, ранее в Туве задержали прохожего, напавшего на школьницу, насильно поцеловавшего и повалившего её на землю.