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В Калининграде восемь семей из аварийного дома получили новые квартиры

Восемь семей, переехавших из аварийного дома на улице Клавы Назаровой в Калининграде, сегодня празднуют новоселье.

Источник: Kaliningradnews

Ключи от новых квартир им вручили в торжественной обстановке.

Расселение стало возможным благодаря решению губернатора Алексея Беспрозванных — средства выделены из резервного фонда. Такая же практика сработала недавно в Черняховске, где расселили дом на улице Тельмана. До конца года в области планируют переселить жителей ещё 11 аварийных домов.

Новое жильё — в современном микрорайоне со всей инфраструктурой. Во дворе оборудованы детские и спортивные площадки, есть места для прогулок и парковки. Рядом работают детский сад, магазины, аптека и кафе.

Программа расселения продолжается при поддержке Фонда развития территорий в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». В ближайшие два года по этой программе переселят ещё 10 домов в Калининграде, Пионерском городском округе и Полесске.

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