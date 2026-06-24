В Калининграде восемь семей из аварийного дома получили новые квартиры

Ключи от новых квартир им вручили в торжественной обстановке.
Расселение стало возможным благодаря решению губернатора Алексея Беспрозванных — средства выделены из резервного фонда. Такая же практика сработала недавно в Черняховске, где расселили дом на улице Тельмана. До конца года в области планируют переселить жителей ещё 11 аварийных домов.
Новое жильё — в современном микрорайоне со всей инфраструктурой. Во дворе оборудованы детские и спортивные площадки, есть места для прогулок и парковки. Рядом работают детский сад, магазины, аптека и кафе.
Программа расселения продолжается при поддержке Фонда развития территорий в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». В ближайшие два года по этой программе переселят ещё 10 домов в Калининграде, Пионерском городском округе и Полесске.