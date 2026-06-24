В Калининграде восемь семей из аварийного дома получили новые квартиры

Расселение стало возможным благодаря решению губернатора Алексея Беспрозванных — средства выделены из резервного фонда. Такая же практика сработала недавно в Черняховске, где расселили дом на улице Тельмана. До конца года в области планируют переселить жителей ещё 11 аварийных домов.