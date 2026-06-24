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В Мамоново пассажир разбил лобовое стекло автобуса за 150 тысяч

В пункт полиции Мамоново обратился водитель рейсового автобуса. Он заявил, что неизвестный разбил лобовое стекло его машины.

Источник: Kaliningradnews

Участковые выяснили: инцидент произошёл на остановке. У 34-летнего пассажира возник конфликт с водителем. Мужчина вышел из автобуса, схватил камень и бросил его в лобовое стекло, после чего скрылся. Ущерб составил более 150 тысяч рублей.

Личность злоумышленника установили по камерам видеонаблюдения. Против него возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 214 УК РФ («Вандализм»). Ему грозит штраф до 40 тысяч рублей, исправительные работы или арест до 3 месяцев, сообщили в УМВД по Калининградской области.