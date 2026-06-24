В Мамоново пассажир разбил лобовое стекло автобуса за 150 тысяч

Участковые выяснили: инцидент произошёл на остановке. У 34-летнего пассажира возник конфликт с водителем. Мужчина вышел из автобуса, схватил камень и бросил его в лобовое стекло, после чего скрылся. Ущерб составил более 150 тысяч рублей.