В Мамоново пассажир разбил лобовое стекло автобуса за 150 тысяч

Участковые выяснили: инцидент произошёл на остановке. У 34-летнего пассажира возник конфликт с водителем. Мужчина вышел из автобуса, схватил камень и бросил его в лобовое стекло, после чего скрылся. Ущерб составил более 150 тысяч рублей.
Личность злоумышленника установили по камерам видеонаблюдения. Против него возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 214 УК РФ («Вандализм»). Ему грозит штраф до 40 тысяч рублей, исправительные работы или арест до 3 месяцев, сообщили в УМВД по Калининградской области.