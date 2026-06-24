В Неклиновском районе из Миусского лимана извлекли тело женщины

В селе Гаевка Неклиновского района спасатели извлекли из акватории Миусского лимана тело женщины. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.
Личность погибшей устанавливается. Обстоятельства происшествия выясняются, на месте проводятся следственные мероприятия.
Ранее «Ъ-Ростов» писал, что следователи возбудили уголовное дело после гибели трехлетнего ребенка в одном из аквапарков Батайска.
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