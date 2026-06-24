Поиск Яндекса
Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярском крае живут 11 снежных барсов

В России могут жить от 90 до 100 особей снежного барса.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярском крае обитают 11 снежных барсов. Такой цифрой поделился председатель попечительского совета межрегиональной ассоциации «Ирбис» Али Узденов в интервью РИА Новости.

По его словам, всего в России могут жить от 90 до 100 особей этого хищника. Больше всего их в Республике Алтай — 54 ирбиса. При этом эксперт заявил, на всей планете изучено не больше 14% площади ареала обитания снежного барса.

Снежный барс или ирбис (Uncia uncia) — вид, занесенный в Красную книгу РФ, Красный список Международного союза охраны природы и в Приложение Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой уничтожения.