В Красноярском крае живут 11 снежных барсов

В Красноярском крае обитают 11 снежных барсов. Такой цифрой поделился председатель попечительского совета межрегиональной ассоциации «Ирбис» Али Узденов в интервью РИА Новости.
По его словам, всего в России могут жить от 90 до 100 особей этого хищника. Больше всего их в Республике Алтай — 54 ирбиса. При этом эксперт заявил, на всей планете изучено не больше 14% площади ареала обитания снежного барса.
Снежный барс или ирбис (Uncia uncia) — вид, занесенный в Красную книгу РФ, Красный список Международного союза охраны природы и в Приложение Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой уничтожения.