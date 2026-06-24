В Воронеже людей эвакуировали из 25-этажного дома из-за пожара

Жильцов 25-этажного дома на Олимпийском бульваре в Воронеже эвакуировали из-за пожара вечером во вторник, 23 июня. Пламя вспыхнуло в однокомнатной квартире на восьмом этаже. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС России.
Сигнал о возгорании в доме № 6 поступил спасателям в 18:41. Прибыв на место, они эвакуировали двух человек в масках спасаемого. Потушить пожар удалось к 18:54. На месте работали 15 сотрудников МЧС и четыре единицы техники.
В результате пожара огнём была повреждена кухня по всей площади. Обошлось без пострадавших.
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