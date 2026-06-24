В Воронеже людей эвакуировали из 25-этажного дома из-за пожара

Сигнал о возгорании в доме № 6 поступил спасателям в 18:41. Прибыв на место, они эвакуировали двух человек в масках спасаемого. Потушить пожар удалось к 18:54. На месте работали 15 сотрудников МЧС и четыре единицы техники.