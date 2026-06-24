В Красноярске остановили ввоз зараженных капусты и манго из Китая

С 1 по 21 июня 2026 года эксперты управления Россельхознадзора по Красноярскому краю проверили 5228 тонн импортных фруктов и овощей из Китая, завезенных на склад временного хранения в Красноярске. Лабораторные исследования показали наличие вредителей: западного цветочного трипса в пекинской капусте и брокколи, и червеца Комстока в ананасах и манго. По результатам проверки владельцу заражённых карантинными вредителями зелени и фруктов (общим весом 10,1 т) было выдано уведомление о необходимости принятия мер. Вся указанная продукция прошла обработку безопасными для людей составами, отметили в пресс-службе ведомства. Напомним, также процедуру обеззараживания прошли фрукты, привезенные в Красноярский край из Узбекистана.