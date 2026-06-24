На улице Красина в Краснодаре завершили ремонт дороги

В Краснодаре на улице Красина завершили ремонт дороги. В порядок привели участок протяженностью 500 метров. Теперь водителям комфортно ездить от Кубанской Набережной до дома № 16.
Рабочие отремонтировали асфальт на проезжей части, парковках и съездах к прилегающим территориям. Также заменили автобусные остановки, расширили тротуары и уложили на них плитку. На дороге сделали искусственные неровности и нанесли разметку.
Сегодня, 24 июня, отремонтированную дорогу осмотрел глава Краснодара Евгений Наумов. Он отметил, что этот участок хоть и не большой, но значимый — по нему люди едут в несколько соцобъектов.
Краевая программа развития дорог помогает нам, муниципалитету, создавать более комфортные условия для водителей и пешеходов.
Ранее «Югополис» рассказывал о продолжении ремонта на улице им. Атарбекова в Прикубанском округе. Работы идут на протяжении 1,1 км — от улицы им. Тургенева до улицы им. Герцена. Дорогу здесь не обновляли последние девять лет.
На улице им. Атарбекова полностью обновят проезжую часть, установят новые дорожные знаки, уложат плитку на тротуарах на площади более 10 тысяч кв.метров. Сейчас рабочие демонтируют старый асфальт и плитку на тротуарах.
Глава краевой столицы Евгений Наумов, осмотревший ремонт, подчеркнул, что работы должны быть завершены в срок.
Всего план ремонта в этом году в Краснодаре вошли 15 участков дорог общей протяженностью более 13 километров. Работы начались в феврале. На 10 улицах работы уже завершены. Остальные должны быть закончены до конца лета.
Ранее «Югополис» рассказывал, что в план ремонта в этом году в Краснодаре вошли 15 участков дорог общей протяженностью более 13 километров. Работы начались в феврале.