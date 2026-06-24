На четыре дня перекрыли улицу в центре Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде временно ограничили движение транспорта на участке улицы Новой. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Нижнего Новгорода.
Ограничения действуют с 06:00 24 июня до 23:59 27 июля текущего года. Проезд закрыт на участке от дома № 34Б до дома № 6 на площади Максима Горького. Причиной перекрытия стало проведение плановых работ на инженерных сетях.
В связи с вводимыми изменениями на участке улицы Новой от улицы Короленко до места проведения ремонта временно организовано двустороннее движение. Специалисты администрации рекомендуют нижегородским автомобилистам заранее ознакомиться со схемой объезда, быть предельно внимательными и строго следовать указаниям дорожных знаков.
Ранее сообщалось, что движение на проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде ограничили до 26 июля.