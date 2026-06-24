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Сотрудницу ПВЗ в Амурске поймали на воровстве заказов

19-летняя девушка, работая в пункте выдачи заказов одного из маркетплейсов, заказывала различные товары на свой аккаунт, получала их, оформляла отказ, но не отправляла их обратно, а оставляла себе. В итоге суммарный ущерб от ее действий составил около 400 тысяч рублей. При обыске у девушки были изъяты в счет возмещения ущерба стиральная машина, кондиционер, два холодильника.

19-летняя девушка, работая в пункте выдачи заказов одного из маркетплейсов, заказывала различные товары на свой аккаунт, получала их, оформляла отказ, но не отправляла их обратно, а оставляла себе. В итоге суммарный ущерб от ее действий составил около 400 тысяч рублей. При обыске у девушки были изъяты в счет возмещения ущерба стиральная машина, кондиционер, два холодильника, телевизор, компьютер и ковер. В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело, она находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.