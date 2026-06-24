Трое жителей Амурского района попались на уловки мошенников

Так, 38-летний мужчина наткнулся на группу в одном из мессенджеров, где ему был обещан дополнительный доход. Он написал администратору группы и, следуя его указаниям, перевел 24 тысячи рублей на неизвестный счет, после чего администратор перестал выходить на связь. Кроме того, 58-летний житель поселка Литовко нашел объявление о продаже мини-трактора на одном из сайтов. Мужчина перевел свыше 400 тысяч рублей за нужную ему технику, но после этого не смог связаться с продавцом и получить купленный товар. Также жертвой мошенников стала 52-летняя жительница поселка Эльбан, которой позвонил неизвестный и предложил бесплатные ключи от домофона. Он смог убедить женщину перевести 280 тысяч рублей на «безопасные счета» через онлайн-приложение, после чего тут же исчез. По всем случаям были возбуждены уголовные дела, начаты поиски граждан, причастных к совершению этих преступлений.