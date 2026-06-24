Максим Иванов: «Ранняя диагностика — сохраненные жизни. Такие проекты будем развивать в Хабаровском крае»

По приглашению депутата Госдумы от Хабаровского края Максима Иванова в регионе побывал Бадма Башанкаев — хирург, депутат Госдумы, первый зампред комитета по охране здоровья. Рабочий визит был посвящен доступности медицинской помощи и развитию онкологической службы в Хабаровском крае. Работа ведется в рамках реализации поручений президента Владимира Путина по развитию первичного звена здравоохранения и совершенствованию онкологической помощи, а также при поддержке губернатора Дмитрия Демешина, который ставит задачу сделать медпомощь в регионе более доступной и современной. В рамках поездки Бадма Башанкаев пообщался с хирургами в краевом онкологическом центре. «Для нас жители Хабаровского края — это главный приоритет. Именно поэтому мы пригласили Бадму Николаевича: его опыт врача и федерального законодателя помогает нам не только настраивать маршрутизацию пациентов, но и внедрять современные методы диагностики и лечения. Особенно важно, что мы смещаем фокус на раннее выявление онкологии — это напрямую влияет на продолжительность и качество жизни людей», — отметил Максим Иванов. Главной темой обсуждения стала ранняя диагностика онкологических заболеваний. Максим Иванов сообщил, что участники встречи прорабатывают перспективу создания высокопотокового центра эндоскопических исследований в Хабаровском крае. Такой центр позволит значительно увеличить объемы скрининговых обследований и выявлять заболевания на ранних стадиях. «Это не просто новое оборудование или еще один медицинский объект. Это ранняя диагностика, профилактика онкологии и сохраненные жизни. Чтобы создать современный высокотехнологичный центр, нужно объединить возможности региона, федерального бюджета, Государственной Думы и профильного комитета по охране здоровья. Мы подключаем федеральный уровень, чтобы он работал здесь, для людей в Хабаровском крае», — подчеркнул Максим Иванов. Также обсуждалась маршрутизация пациентов из муниципальных районов Хабаровского края и соседних регионов. «Мы посмотрели, как пациент проходит путь в экстренной ситуации. Важно, чтобы на каждом этапе человек чувствовал: его ждут, ему помогут, его спасут. У нас нет разных пациентов — у нас одна страна и одни наши люди. А теплая человеческая дружба с Максимом Евгеньевичем и его командой помогает быстрее понять, договориться, а потом превращается в профессиональный результат. Это польза для обоих регионов — и для Еврейской автономной области, и для Хабаровского края», — подчеркнул Бадма Башанкаев. По итогам встречи участники договорились дополнительно проработать алгоритмы направления пациентов, порядок предварительного взаимодействия между медицинскими организациями, а также расширение возможностей телемедицины.