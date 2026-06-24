Дальневосточники потратили 290 млн рублей по «Пушкинским картам»

С начала года жители ДФО потратили 290 млн рублей на культурные мероприятия по «Пушкинским картам». Средняя сумма расходов одного пользователя превысила 1400 рублей, из которых 400 рублей — траты на билеты в кино. На Дальнем Востоке оформлено 358 тысяч «Пушкинских карт» — их получили более 40% жителей округа в возрасте 14−22 лет. Наибольшая доля пользователей — в Еврейской автономной области (50% от всей молодежи региона), Бурятии (48%) и Хабаровском крае (46%). Самую высокую динамику новых участников показывают Якутия (+51% с начала года), Сахалин (+44%) и Амурская область (+43%). Программа «Пушкинская карта» действует с 2021 года и направлена на повышение доступности культуры для молодежи. Карту могут оформить молодые люди от 14 до 22 лет включительно. Государство ежегодно перечисляет на счет 5 тысяч рублей, которые можно потратить на билеты в театры, музеи, концерты и кино.