Врачи спасли женщину после пяти остановок сердца в Чите

51-летняя жительница Читы утром почувствовала боль в груди, но не придала этому значения и отработала целый день. Ночью ее с инфарктом увезла скорая. На следующий день случился повторный приступ — сердце останавливалось пять раз. Благодаря врачам краевой клинической больницы она выжила. Пациентка поступила в тяжелом состоянии: низкий пульс и давление. Кардиореаниматологи несколько дней боролись за ее жизнь. Сначала микротоком нормализовали ритм, перевели на ИВЛ, установили стент для восстановления кровотока. Но сердце останавливалось еще дважды — медики возвращали ее каждый раз. Когда механическая поддержка сердца оказалась малоэффективной, врачи подключили аппарат, временно берущий на себя работу сердца и легких. Через шесть часов появилась положительная динамика, через сутки пациентку отключили от аппарата. Сейчас она выписана домой и чувствует себя хорошо.