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Хабаровский суд признал виновным мужчину, убившего дебошира одним ударом

В апреле 2025 года в квартире бывшей жены потерпевшего случилось застолье. Во время скандала фигурант ударил мужчину локтем в голову. От полученной черепно-мозговой травмы пострадавший скончался в больнице. Подсудимый ссылался на самооборону, однако суд не нашел признаков нападения со стороны жертвы. Индустриальный районный суд Хабаровска приговорил фигуранта к 6 годам 6 месяцам колонии строгого режима.

В апреле 2025 года в квартире бывшей жены потерпевшего случилось застолье. Во время скандала фигурант ударил мужчину локтем в голову. От полученной черепно-мозговой травмы пострадавший скончался в больнице. Подсудимый ссылался на самооборону, однако суд не нашел признаков нападения со стороны жертвы. Индустриальный районный суд Хабаровска приговорил фигуранта к 6 годам 6 месяцам колонии строгого режима.