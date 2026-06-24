Дума Нижнего Новгорода согласовала присвоение званий 45 нижегородцам

Депутаты городской Думы Нижнего Новгорода согласовали присвоение почетного звания заслуженного работника 45 представителям девяти социально значимых профессий. Об этом сообщили в пресс-службе Гордумы Нижнего Новгорода по итогам очередного заседания, прошедшего под председательством Евгения Чинцова.
Звания были присуждены медикам, учителям, полицейским, пожарным, соцработникам, деятелям культуры, а также специалистам сфер ЖКХ, дорожного и физического хозяйства. Спикер Гордумы Евгений Чинцов подчеркнул, что награды вручаются за особые заслуги и весомый вклад в обеспечение благополучия и процветания столицы Приволжья.
Согласно действующим правилам, кандидаты должны иметь трудовой стаж в профильной организации не менее 10 лет и реальные достижения в работе. Ежегодно в каждой из девяти категорий почетный статус могут получить не более пяти человек.
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