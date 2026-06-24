Армения готовится стать логистическим хабом с помощью Евросоюза

Меморандум дает официальный старт работе в рамках инициативы EPIC (Eastern Partnership Investment in Connectivity). Как пояснили в министерстве, проект предусматривает поддержку подготовки сразу двух стратегических направлений: маршрута Ахурик-Каян (протяженность 212 км от границы с Азербайджаном до границы с Турцией) и маршрута Маргара-Каян (258 км по тому же вектору). Оба отрезка должны соединить пограничные переходы с основной дорожной сетью республики.