Армения готовится стать логистическим хабом с помощью Евросоюза

Документ скрепили подписями представители Европейской комиссии, Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) и министерства территориального управления и инфраструктур Армении. Церемония прошла в рамках мероприятия высокого уровня «Платформы повестки взаимосвязанности». Об этом сообщила пресс-служба министерства территориального управления и инфраструктур Армении.
Меморандум дает официальный старт работе в рамках инициативы EPIC (Eastern Partnership Investment in Connectivity). Как пояснили в министерстве, проект предусматривает поддержку подготовки сразу двух стратегических направлений: маршрута Ахурик-Каян (протяженность 212 км от границы с Азербайджаном до границы с Турцией) и маршрута Маргара-Каян (258 км по тому же вектору). Оба отрезка должны соединить пограничные переходы с основной дорожной сетью республики.
«На первом этапе Европейский инвестиционный банк окажет консультативную поддержку в определении объема необходимых исследований и разработке осуществимых решений для указанных дорожных проектов. Проекты реализуются в рамках инициативы правительства Армении “Перекресток мира” и направлены на содействие развитию региональных транспортных связей, укрепление роли Армении как надежного транспортно-логистического узла, а также продвижение программы Европейского союза по развитию транспортной инфраструктуры», — заявили в Минтеруправления Армении.
Подписание документа состоялось в ходе визита в Брюссель главы армянского ведомства Давида Худатяна. До этого он уже успел обсудить текущие программы в транспортной и энергетической сферах с комиссаром ЕС по вопросам расширения Мартой Кос.
В Брюсселе Худатян провел встречу и с министром транспорта и инфраструктур Турции Абдулкадиром Уралоглу. Стороны обсудили перспективы развития региональных транспортных связей, а также вопросы разблокирования железнодорожного и автомобильного сообщения.