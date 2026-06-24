Поиск Яндекса
Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Армения готовится стать логистическим хабом с помощью Евросоюза

Европейский союз взялся за развитие транспортной инфраструктуры Армении. В Брюсселе подписан меморандум, который запускает масштабную консультационную поддержку для подготовки двух ключевых дорожных маршрутов. Речь идет о трассах, которые свяжут границу с Азербайджаном и границу с Турцией, превратив республику в логистический хаб.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Документ скрепили подписями представители Европейской комиссии, Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) и министерства территориального управления и инфраструктур Армении. Церемония прошла в рамках мероприятия высокого уровня «Платформы повестки взаимосвязанности». Об этом сообщила пресс-служба министерства территориального управления и инфраструктур Армении.

Меморандум дает официальный старт работе в рамках инициативы EPIC (Eastern Partnership Investment in Connectivity). Как пояснили в министерстве, проект предусматривает поддержку подготовки сразу двух стратегических направлений: маршрута Ахурик-Каян (протяженность 212 км от границы с Азербайджаном до границы с Турцией) и маршрута Маргара-Каян (258 км по тому же вектору). Оба отрезка должны соединить пограничные переходы с основной дорожной сетью республики.

«На первом этапе Европейский инвестиционный банк окажет консультативную поддержку в определении объема необходимых исследований и разработке осуществимых решений для указанных дорожных проектов. Проекты реализуются в рамках инициативы правительства Армении “Перекресток мира” и направлены на содействие развитию региональных транспортных связей, укрепление роли Армении как надежного транспортно-логистического узла, а также продвижение программы Европейского союза по развитию транспортной инфраструктуры», — заявили в Минтеруправления Армении.

Подписание документа состоялось в ходе визита в Брюссель главы армянского ведомства Давида Худатяна. До этого он уже успел обсудить текущие программы в транспортной и энергетической сферах с комиссаром ЕС по вопросам расширения Мартой Кос.

В Брюсселе Худатян провел встречу и с министром транспорта и инфраструктур Турции Абдулкадиром Уралоглу. Стороны обсудили перспективы развития региональных транспортных связей, а также вопросы разблокирования железнодорожного и автомобильного сообщения.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше