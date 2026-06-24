В Калининградском зоопарке рассказали о состоянии 25-летнего бегемота Мили

Директор Калининградского зоопарка Светлана Соколова рассказала о состоянии 25-летней самки бегемота Мили. Значительного прогресса в лечении нет. Об этом руководитель учреждения сообщила в своём телеграм-канале.
Миля сегодня не ела, получила инъекционные и пероральные препараты, получила часть вазелинового масла, после чего отказалась от взаимодействия полностью. Ушла в бассейн, где начала переворачиваться с боку на бок, поджимая то одну, то другую задние конечности, похоже, что пытается механически себе стимулировать перистальтику кишечника (так же делала Преголя, когда у неё был метеоризм и кишечная колика). Небольшой кал есть, — говорится в публикации.
Ветврачи отмечают, что особого прогресса в лечении нет, но и значительных ухудшений не наблюдают. «Основное предположение — попадание инородного тела. Пытаемся ей помочь его продвинуть на выход. Операция и обследование невозможны в силу специфики животного (уже консультировались с коллегами из других зоопарков, имеющих значительный опыт)», — пояснила Соколова.
О плохом самочувствии 25-летнего бегемота Мили стало известно в субботу, 20 июня. У животного пропал аппетит и появились боли в животе. Миле кололи обезболивающие и пытаются давать лекарства «через особые вкусняшки». Сотрудники учреждения находятся на связи со специалистами по крупным тропическим животным.
Бегемот является символом и логотипом калининградского зоопарка. В учреждении содержатся самка Миля и 35-летний самец Глясик. Зимой они живут в зимнем павильоне, а в тёплое время года находятся в уличном вольере.