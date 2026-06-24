В Калининградском зоопарке рассказали о состоянии 25-летнего бегемота Мили

Миля сегодня не ела, получила инъекционные и пероральные препараты, получила часть вазелинового масла, после чего отказалась от взаимодействия полностью. Ушла в бассейн, где начала переворачиваться с боку на бок, поджимая то одну, то другую задние конечности, похоже, что пытается механически себе стимулировать перистальтику кишечника (так же делала Преголя, когда у неё был метеоризм и кишечная колика). Небольшой кал есть, — говорится в публикации.