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Горячую воду возвращают в четыре района Красноярска

Десятидневные гидравлические испытания теплосетей по контуру Красноярской ТЭЦ-1 завершены.

Десятидневные гидравлические испытания теплосетей по контуру Красноярской ТЭЦ-1 завершены, сообщили в СГК. 24 июня горячая вода должна вернуться в дома Ленинского, Кировского, части Свердловского и Советского районов города.

«Со вчерашнего дня мы заполняем систему, а сегодня с утра доводим параметры горячей воды до нормативных. По мере восстановления направляем уведомления управляющим компаниям: им необходимо открыть запорную арматуру на домах, чтобы горячая вода поступила жителям. Подача будет продолжаться до конца сегодняшнего дня», — рассказали теплоэнергетики.

Следующие гидравлические испытания пройдут на Красноярской ТЭЦ-3 — с 13 по 22 июля без горячей воды останется другая часть Советского района (Зеленая Роща, Северный, Взлетка) и часть Центрального, включая Покровский.

Точную информацию об отключениях горячего водоснабжения можно посмотреть на интерактивной карте или узнать в организации, обслуживающей ваш дом.

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