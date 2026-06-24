Горячую воду возвращают в четыре района Красноярска

Десятидневные гидравлические испытания теплосетей по контуру Красноярской ТЭЦ-1 завершены, сообщили в СГК. 24 июня горячая вода должна вернуться в дома Ленинского, Кировского, части Свердловского и Советского районов города.
«Со вчерашнего дня мы заполняем систему, а сегодня с утра доводим параметры горячей воды до нормативных. По мере восстановления направляем уведомления управляющим компаниям: им необходимо открыть запорную арматуру на домах, чтобы горячая вода поступила жителям. Подача будет продолжаться до конца сегодняшнего дня», — рассказали теплоэнергетики.
Следующие гидравлические испытания пройдут на Красноярской ТЭЦ-3 — с 13 по 22 июля без горячей воды останется другая часть Советского района (Зеленая Роща, Северный, Взлетка) и часть Центрального, включая Покровский.
Точную информацию об отключениях горячего водоснабжения можно посмотреть на интерактивной карте или узнать в организации, обслуживающей ваш дом.
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