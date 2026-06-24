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VK Fest в Нижнем Новгороде: SHAPOV, LADY WAKS и TURBOSH в лайнапе Радио Рекорд

Организаторы представили состав сетов как отдельную программу фестиваля: ожидаются масштабные DJ‑сеты и живые выступления в жанре электронной музыки.

Источник: Время

В Нижнем Новгороде электронная сцена Радио Рекорд впервые станет частью VK Fest — 11 июля на ней выступят SHAPOV, LADY WAKS, DJ KATYA GUSEVA, TURBOSH, ARIA FREDDA, DJ BALDIN, RIRI и STAS SATORI. Организаторы представили состав сетов как отдельную программу фестиваля: ожидаются масштабные DJ‑сеты и живые выступления в жанре электронной музыки.

Ранее организаторы анонсировали новую волну артистов для VK Fest (12+) в Нижнем Новгороде: на основной сцене выступят Элджей, nkeeei, uniqe, ARTEM SHILOVETS и группа t.A.T.u.

Также ранее был опубликован список инфлюенсеров и звёзд, которые приедут на фестиваль и проведут автограф‑сессии в Санкт‑Петербурге и Нижнем Новгороде.

(18+).