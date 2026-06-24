В селе Валдгейм ЕАО офтальмологи осмотрели пациентов с сахарным диабетом

Прием врачей-офтальмологов для пациентов, страдающих сахарным диабетом, проводился с 22 по 26 июня на базе регионального эндокринологического центра районной больницы в селе Валдгейм Еврейской автономной области. Такие мероприятия отвечают задачам национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в департаменте здравоохранения правительства региона.
Неделя специализированной офтальмологической помощи была направлена на раннюю диагностику, профилактику и своевременное лечение осложнений со стороны органов зрения, которые часто сопровождают это эндокринное заболевание. Особое внимание в ходе приема было уделено выявлению диабетической ретинопатии на ранних стадиях.
«Своевременный офтальмологический осмотр является важной частью диспансерного наблюдения пациентов с сахарным диабетом. Ранняя диагностика диабетической ретинопатии позволяет сохранить зрение и значительно повысить качество жизни пациентов», — подчеркнул главный врач Валдгеймской центральной районной больницы, главный внештатный эндокринолог ЕАО Роман Сташков.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.